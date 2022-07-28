(البجا) يمهلون الحكومة 4 أشهر لتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات وتلويح بتقرير المصير





أمهل المؤتمر الأهلي للبجا والذي بدأ أعماله الأربعاء، في منطقه “اركويت” شرق السودان، الحكومة 4 أشهر لإنفاذ مقررات مؤتمر سنكات وهددوا بالذهاب إلى إعلان تقرير المصير حال تجاهل مطالبهم.

وفي العام 2020 عقد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ملتقىً حاشداً في “سنكات” بولاية البحر حضر جلسته الختامية نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” وأصدر توصيات بعد نقاشات استمرت نحو 3 أيام شملت المطالبة بإقليم موحد لولايات شرق السودان الثلاثة وفق الحدود الجغرافية التاريخية وتكوين تنسيقية عليا مشتركة بين كافة مكونات الإقليم علاوة على رفض التدخلات الخارجية والتغول على السيادة الوطنية.

وأبلغت مصادر من بلدة أركويت الساحلية “سودان تربيون” الخميس أن المؤتمر ناقش في يومه الثاني أوراق حول الهيكلة الجديدة والنظام الأساسي للتنسيقية العليا لشرق السودان إضافة إلى مشاركة البجا في السلطة والثروة.

وأكدت الاتفاق بصورة نهائية على حل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتأسيس تنسيقية جديدة من 300 عضو يشكل منهم المكتب التنفيذي للإشراف على قضايا شرق السودان.

وأوضحت بأن المؤتمر نصب ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك رئيسيا للتنسيقية الجديدة وفوضه بإجراء حوار مع المجموعات المناهضة لحل مجلس البجا.

سودانية 24