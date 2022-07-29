الارصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتوقع أمطار بالخرطوم وعدد من الولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي في معظم أنحاء البلاد خلال ال24 ساعة القادمة.

وتنبأت بهطول أمطار خفيفة إلي متوسطة في الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، نهر النيل، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، وشمال، شرق وجنوب دارفور.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات شمال كردفان، وسط وغرب دارفور.

كانت أعلي درجة حرارة سجلت بالبلاد ليوم أمس 44 درجة في مدينتي دنقلا وبورتسودان وأدناها في مدينة رشاد 16 درجة.

ويتوقع ان تسجل اعلى درجة حرارة خلال اليوم في بورتسودان 44 درجة وأدناها 16 درجة في رشاد.

وأهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري، حيث يمر الفاصل المداري شمال كسلا، عطبرة، مارا بأبي حمد، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وكان موقف الامطار منذ الامس حتى صباح اليوم كالآتي: شندي: 1 ملم، الخرطوم: 1 ملم، كسلا: 1 ملم، حلفا الجديدة: 42,2 ملم، الدويم: خفيفة، القضارف: 16,3، الفاشر: 1,1 ملم، سنار: 5 ملمترات، كوستي: 4 ملمترات، نيالا: 23,6، ابونعامة: 4,1 ملم.

سونا