مضوي الترابي: قبلت الترشح لمنصب رئيس الوزراء استجابة لنداء الوطن





قال مضوي الترابي، في تصريح لصحيفة عزة برس الإلكترونية، إن كثيرا من التنظيمات السياسية والمجتمعية توافقت على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء وفق رؤية جامعة تمثل المخرج الآمن من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصاديَّاً واجتماعياً.

وقال الترابي إن الجهات التي رشحته تشمل عدداً مقدراً من التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات أهلية ودينية، وكذلك التنظيمات الشبابية والنسوية، والكثير من الخبراء العسكريين والأمنيين المتقاعدين والمفصولين وحركات الكفاح المسلح، وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

سودانية 24