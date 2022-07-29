صورة لشاعر قصيدة فض الاعتصام الشهيرة (هجمونا والبنوت نيام) تثير موجة من الجدل على منصات التواصل





أثارت صورة لشاعر قصيدة فض الاعتصام الشهيرة (هجمونا والبنوت نيام) بشرى ود البطانة، خلال فعالية لدعم السلام بالجنينة، برعاية نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، موجة من الجدل على منصات التفاعل الشبكي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وظهر ود البطانة (يبشر) امام لافتة كتب عليها مبادرة كلنا حميدتي، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين لقائد الدعم السريع.

وكتب الشريف الحامدابي منتقداً للبشرى: الشباك البخلي الشاعر الكوز بشرى البطانة يكتب أغنية تعتبر من أشهر الأغنيات في الثورة هو نفس الشباك الدخل بيهو حميدتي للمجلس السيادي، وكلاهما ينطبق عليه المثل: مكره أخاك لا بطل.

بينما ذهب فريق آخر إلى أن الشاعر ود البطانة ذهب لدعم السلام والتعايش السلمي في البلاد كمبدأ يتوافق عليه الجميع، بغض النظر عمن قام به.

الخرطوم: (كوش نيوز)