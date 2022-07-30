شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص شاب يفاجئ مطربة سودانية..يخطف “المايك” من يدها ويردد (أي فنانة لابسه باروكة) ومتابعون: (بلدنا الجاتها تختاها)





فاجأ شاب سوداني مطربة أثناء ترديدها لوصلة غنائية خلال حفل خاص قامت بإحيائه, وقام الشاب مع بعض أصدقائه بخطف “المايك” من الفنانة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قام الشاب مع بعض الواقفين معه بالمسرح بترديد بعض العبارات بالمايك الخاص بالفنانة حيث قال مخاطباً الجمهور (أي فنانة لابسه باروكة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم تحسر على الحال الذي وصلت اليه الحفلات الغنائية بالسودان, خاصة بعد ظهور بعض الشباب المرافقين للفنانات, وكتب أحدهم معلقاً (بلدنا الجاتها تختاها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين