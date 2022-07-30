ياسر عرمان: الحركة الشعبية تحتاج لتيار ثوري يقف مع ثورة ديسمبر بلا تردد





قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال؛ ياسر عرمان إن الحركة في السودان ليست في أفضل أحوالها.

وشدد ياسر في مقال حول الذكرى السابعة عشر لرحيل جون قرنق على أن الحركة تحتاج لبناء تيار ثوري يقف مع ثورة ديسمبر وأجندتها بلا تردد، ومع وحدة السودان القائمة على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة بلا تمييز.

وأضاف “إن السلام واتفاقية السلام تعني التغيير لا الحفاظ على القديم، وثورة ديسمبر تقع في عمق مشروع الحركة الشعبية. إننا نحتاج إلى ميلاد جديد ينحاز للشعب والفقراء والمهمشين والنساء بلا مواربة ولا يكرس القديم بإسم السلام فإن القديم لا يلد إلا الحروب، وهكذا قال قرنق”.

باج نيوز