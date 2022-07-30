ردد هتاف مدنياااو .. حميدتي: السودان ليس حكرا على العسكريين أو الأحزاب





قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ” حميدتي” إنهم يريدون من الجميع المشاركة في بناء السودان، وأضاف ” السودان ليس حكرا على العسكر أو الأحزاب وإنما لجميع السودانيين”.

وكان حميدتي قد بدأ حديثه في كلمة القاها بإستاد الجنينة بين شوطي مباراة الهلال والمريخ بإطلاق هتاف “مدنياااو”.

وقال “الرسالة الني نريد ايصالها هي هذه اللمة من مشجعي الهلال والمريخ”، واضاف “لا نريد قبيلتي وقبيلتك”.

وأردف”كل القبائل المتحاربة اكرمتنا ووقعت الاتفاقات وأي خلل سنقوم بتقويمه مع أجهزة الدولة”.

وفيما يتعلق بالحوار جدد حميدتي تأكيده بتركه للمدنيين، وقال” نحن كعساكر شقينا طريقنا وتركناه للمدنيين”.

صحيفة الصيحة