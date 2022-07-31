النيابة تطالب مدير (تاركو) بدفع (21) مليون دولار نظير إطلاق سراحه





في تطور جديد بقضية شركة “تاركو” للطيران، قيدت النيابة العامة ضمانة مالية بـ 21 مليون دولار نظير الإفراج عن مدير عام الشركة الموقوف منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”سودان تربيون” إن المبلغ المطلوب من المدير وشركائه كضمان يمثل قيمة المرابحات الأربع التي ذهبت من بنك الخرطوم لـ”تاركو” لصالح شركة (جي اس اتش) المملوكة للمتهمين سعد بابكر،وقسم الخالق بابكر في البلاغ رقم 246 المدون بالعام 2018 والذي مثل المتهمان فيه كشهود اتهام.

وبحسب المصادر فإن تفاصيل تلك المرابحات الصورية تعود للعام 2018، وتمت بضمانات مزورة وكان المتهمون يلعبون دور الشهود بحماية جهات عليا وقتها.

وأضافت” بعد التحري ومراجعة المستندات اتضح إنهم المتهمون الحقيقيون في كافة المرابحات الصورية التي وردت في البلاغ بمعاونة وحماية آخرين”.

صحيفة الصيحة