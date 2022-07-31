الصين تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في إقليم النيل الأزرق





التقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه أمس السبت، بوفد شركة ونشير الصينية برئاسة المهندس جانغ شياو لونغ المدير العام رئيس مجلس إدارة الشركة، يرافقه الأستاذ متوكل عيسى آدم منسق مشروعات الشركة بالإقليم، حيث تناول اللقاء أهداف زيارة وفد الشركة لإقليم النيل الأزرق في مقدمتها الترتيب لإنفاذ عدد مقدر من المشروعات التنموية والخدمية، في مجالات الطرق والصحة والزراعة، ومشروعات الطاقة الشمسية والتعاون التقني والبعثات والمنح الدراسية لأبناء الإقليم بدولة الصين الشقيقة.

وأوضح منسق مشروعات الشركة بالإقليم أن اللقاء يجئ في إطار الترتيب لإنفاذ المشروعات المشتركة بين حكومة الإقليم والشركة في المجالات المستهدفة في مقدمتها تنفيذ مشروع طريق الدمازين / الروصيرص والطرق الداخلية بمدينة الدمازين بطول (40) كيلو متر بمدينتي الدمازين والروصيرص, موضحاً أن اللقاء وقف على إمكانيات الشركة في مجال تعدين الكروم والذهب. وأضاف أن مدير الشركة أعلن الالتزام بتوفير منح دراسية لعدد (20) طالباً من أبناء الإقليم في عدد من التخصصات في مجال الطب والهندسة, مبيناً أنه تم تقديم الدعوة لحاكم الإقليم وأعضاء حكومته للمشاركة في أعمال المعرض المتكامل المقام بجمهورية الصين خلال شهر نوفمبر القادم, وأعلن أن مدير الشركة أعلن عن تبرعه بعدد من الكمائن الحديثة إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية, وأبان أن حاكم الإقليم وجه بضرورة التنسيق مع وزارات المالية والزراعة والبنية التحتية للترتيب والتنسيق لإنفاذ المشروعات المختلفة.

الدمازين ـ أحمد إدريس

صحيفة الحراك السياسي