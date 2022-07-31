انسلاخ مجموعة كبيرة من حركة مناوي في ولايات الوسط





تحسر مشرف شؤون ولايات الوسط والشرق والشمال بحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، دفع الله البشير أحمد على فقدان عضوية الحركة في ولايات مثل نهر النيل والجزيرة وغيرها، وقال إننا فقدنا أعداداً كبيرة من العضوية بعد مجهود رائع في تأسيسها، وعزا البشير فقدان العضوية بسبب عدم وضوح الرؤية والإهمال وسوء الإدارة وعدم التنسيق المباشر بين مكونات تلك المناطق. وأضاف البشير في تصريحات صحفية أمس السبت، أن هذا يدل على عدم مقدرة الحركة على إنزال برامجها وأهدافها التي تنادي بها، وذلك أفقدها الكثير، مما زرعته في وجدان مكونات المجتمع السوداني.

صحيفة الحراك السياسي