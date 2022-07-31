ترك: سنعلن حق تقرير المصير لشرق السودان في هذه الحالة





قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، إنه سيعلن حق تقرير مصير شرق السودان في حال عدم تنفيذ الحكومة السودانية مخرجات مؤتمر سنكات الذي عقد قبل عامين. وأمهل ترك الحكومة فترة أربعة أشهر وصفها بالكافية لتنفيذات مقررات المؤتمر، وقال خلال مخاطبته بضاحية أركويت ختام مؤتمر سنكات الثاني الجمعة إنه في حالة عدم تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الأول، سيعلن حق تقرير المصير لشرق السودان ودولة البجا. ونصت مقررات مؤتمر سنكات الأول للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة- الذي عقد عقب اتفاقية سلام السودان التي وقعت في جوبا في أكتوبر 2020م- على إلغاء مسار الشرق الذي أقرته الاتفاقية، تنفيذ شروط “القلد” وهي الاتفاقية الموقعة بين قبيلتي “البجا والبني عامر” ومراجعة الجنسية السودانية وأوراق الهوية.

صحيفة الحراك السياسي