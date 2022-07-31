وزيرة العمل : خداع أكثر من (250) ممرضة بعقود (خادمات) بالعراق





كشفت وزارة العمل والإصلاح الإداري، الوزيرة المكلفة سعاد الطيب حسن عن خداع 250 ممرضة سودانية، تعاقدت معها جهة للعمل في العراق، ووجدن بعد وصولهن إلى أربيل بأن العقود التي وقعنها لخادمات منازل.

وقالت سعاد الطيب في حوار لـ(الحراك) ـ ينشر بالداخل، إن سفير السودان بالعراق أوصل شكوى للوزارة بوجود 250 امرأة سودانية خضعن لمعاينات من أجل العمل كممرضات هناك، وتفاجأن بأن العمل هناك كعاملات منزليات.

وأوضحت أن الممرضات جميعهن هربن عائدات للوطن، واعتبرت أن ما تم مخالف للقانون الذي منع أن تعمل المرأة السودانية كعاملة منازل في الخارج، موضحة أنهن سافرن عن طريق وكالة سفر وسياحة استفادت من إلغاء شرط عدم الممانعة، وأشارت لوجود نحو ألف مكتب استخدام خارجي، وقالت “إذا شعرنا بأن أي مكتب أرسل امرأة من أجل أن تعمل في عمالة منزلية، نقوم بإغلاقه وإجباره بإرجاع خسارات المتضررين.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك