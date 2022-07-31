غرب دارفور تكرِّم “حميدتي” الأربعاء





أكملت اللجنة العليا لتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استعداداتها لتكريمه الأربعاء المقبل بالجنينة حاضرة غرب دارفور، وذلك تقديراً لجهوده في دعم المصالحات وترسيخ قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

وأكد رئيس اللجنة العليا لتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الأمير الطاهر عبد الرحمن بحر الدين، أن التكريم يأتي بدعم شعبي من أبناء غرب دارفور تحت شعار (دارفور تتعافى)، وأوضح أن البرنامج يشتمل على ختان (500) طفل بينهم (400) من أبناء النازحين و(100) من أبناء الرحل، بجانب تدشين صندوق عودة النازحين، وإقامة ختمة للقرآن الكريم بمسجد الشرطة بمشاركة رجالات الدين والأعيان، فضلاً عن تسيير مسيرات تأييد للمصالحات التي تمت بالولاية برعاية الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى تنظيم مباراة لكرة القدم بين منتخبي الجنينة وأردمتا.

صحيفة الصيحة