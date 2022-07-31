بعد العنف اللفظي والاعتداءات..جامعة”الشيخ البدري” تكشف ملابسات الأحداث الأخيرة





تقول الجامعة إنّها ملتزمة بالمصلحة العلمية لطلابها، توفير البيئة المناسبة لذلك، وحريصة على حماية الطلاب ما من شأنه أنّ يؤثر سلباً على ذلك.

كشفت جامعة الشيخ عبد الله البدري، عن ملابسات الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

جاء ذلك في بيانٍ توضيحي للجامعة، حصل عليه”باج نيوز”.

وأشارت الجامعة إلى أنّ، الأحد، الماضي، اعتصم عن الدراسة طلاب الدفعة الأولى الفصل الدراسي العاشر بكلية الطبّ، وتقدّموا لعمادة الكلية بمجموعة مطالب أكاديمية بحتة، ولما لم يوافقوا بما طرحته عليهم عمادة الكلية من حلول، شكلوا لجنة جلست مع مديرة الجامعة وقد استجابت لكل مطالبهم بما لا يخالف النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها والتي تم قبولهم على أساسها، وتم الاتفاق بين الطرفين.

وقالت الجامعة إنّ طلاب الدفعة الأولى رفضوا ما توصّلت له لجنتهم مع إدارة الجامعة وتقدّموا بمطالب إضافية لا علاقة لها بمسيرتهم التعليمية، وليست من اختصاصهم.

وتابعت” واصلوا في التصعيد والاعتصام وانضم إليهم طلاب من الدفعات الأخرى بكلية الطب وكليات الجامعة الأخرى، وتحوّل الأمر إلى عنف لفظي واعتداءات على العاملين بالجامعة، بما يخالف لوائح سلوك الطلاب والانضباط العام من أجلّ إستقرار المسيرة التعليمية”.

وأشارت إلى أنّ مجلس عمداء الجامعة، عقد اجتماعًا بعد التطوّرات الأخيرة، وأصدر قرارًا بتعليق الدراسة إلى أجلٍّ غير مسمى حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وجامعة الشيخ عبد الله البدري هي جامعة سودانية أهلية تقع في ولاية نهر النيل، وتمّ إنشائها بقرار جمهوري في يونيو 2011 تحت اسم «جامعة الشيخ عبد الله البدري» بمدينة بربر، وسميت الجامعة بهذا الاسم تكريماً للشيخ عبد الله البدري الذي قام بتأسيس مباني الجامعة منذ نشأتها ككلية تقنية وداعم لها.

باج نيوز