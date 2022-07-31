وجدي صالح: اختيار رئيس وزراء سابق لأوانه





حسم المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، جدلاً كثيفاً حول تسمية رئيس للوزراء خلال أسبوعين وفق ما تحدث به القيادي بالتحالف محمد الفكي، في ذات الوقت، أكد وضع التحالف مسودة لإعلان دستوري للمشاورة لتحديد هياكل السلطة.

وقال صالح لـ(الجزيرة مباشر)، إن اختيار رئيس للوزراء سابق لأوانه ولن يتصرّف التحالف بمفرده بل بالتوافق مع قوى الثورة، ولفت إلى أن القوى الثورية مع التحول الديمقراطي وإسقاط الحكومة، وأكمل: (لا شراكة مع المؤسسة العسكرية).

صحيفة الصيحة