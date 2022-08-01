التربية: “فرصة ثالثة” للراسبين في شهادة الأساس





أصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، قراراً بمنح الراسبين في امتحانات شهادة الأساس فرصةً ثالثةً للامتحانات، وأكدت أن أي تلميذ وتلميذة رسب في الامتحانات البديلة له فرصة الجلوس بعد عام مع طلاب الصف الثالث المتوسط.

وأصدرت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بالوزارة بحسب (باج نيوز)، عدداً من الموجهات والإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم الأساسي البديلة للعام 2022م، وأوضحت أن المستهدفين بالامتحانات البديلة هم الراسبين والغائبين الراغبين في الجلوس لهذه الامتحانات.

وأكدت أن من موجهات الامتحانات البديلة الجلوس لكل المواد الدراسية (منهج قومي)+ التربية المسيحية+ المواد المترجمة بالنص الإنجليزي.

ونوهت إلى أن التقديم للجلوس للامتحان عبر ضباط الامتحانات بمحليات الولاية السبع، وأشارت إلى أن تحديد مراكز الامتحانات بالمحلية سيكون حسب عدد المتقدّمين منها.

وذكرت الوزارة أن ضوابط إجراءات الامتحانات تشترط تسديد التلاميذ الرسوم لضباط الامتحانات بالمحليات بعد إبراز بطاقة رقم الجلوس للعام 2022م من داخل ولاية الخرطوم والرقم الوطني.

ونبهت إلى ضرورة أن يجلس التلاميذ للامتحان (ثماني مواد) للمسلمين و(سبع مواد) للمسيحيين وبنفس رقم الجلوس السابق، على أن يبدأ التقديم للجلوس للامتحانات يوم 3/ 8/ 2022م وينتهي يوم 20/ 8/ 2022م.

ودعت لضرورة التأكد من ديانة التلاميذ وخاصةً مادة التربية المسيحية، في اختيار مركز منفصل للجالسين للامتحان باللغة الإنجليزية.

وقالت “يُعتمد جلوس التلميذ للامتحانات بعد تسديده رسوم الامتحانات كاملة وهي سبعة ألف جنيه وأنه لا يُعفى أي تلميذ أو تلميذة من رسوم الامتحانات”.

صحيفة الصيحة