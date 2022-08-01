غاضبون : نتخوف من تعرض الصيّاد للتعذيب وانتزاع الإعترافات منه بالقوة





أبدى كيان غاضبون بلا حدود تخوفه من تعرض عضو الكيان حسام منصور الصيّاد للتعذيب ومحاولة انتزاع الاعترافات مِنه بالقوة كما حدث في قضية محمد آدم توباك. وقال الكيان في بيان – أطلعت عليه (الجريدة) إن إختطاف واحتجاز الصيّاد مخالف للقوانين السودانيّة والقوانين العالميّة التي صادقت عليها حكومات السودان.

مُستنكرًا إخفاء الشاب البالغ من العمر 21 عامًا لعدّة أيام قبل تسرّب أخبار عن وجوده بمباني التحقيقات الجنائيّة بمدينة بحري. مبديًا متابعته للبعد الجنائي لقضية الصيّاد ومعلنًا دعمه الكامل له وداعيًا جميع الجهات الحقوقيّة والمهتمة بقضايا حقوق الانسان لتقديم العون القانوني. مشددا على أن غاضبون بلا حدود لن تتخلى عن الصياد ومن سبقوه ولن ترضخ لمخطط وأد الثورة والردة على مكتسباتها.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة