الأمة القومي : ”الإعلان الدستوري” لاستعادة شرعية (التغيير)





أكد القيادي بحزب الأمة القومي إمام الحلو، أهمية الإعلان الدستوري المزمع إعلانه من قِبل تحالف الحرية والتغيير في غضون أسبوعين، وقال “حتى الآن الإعلان الدستوري تحت الإعداد ولم يُطرح حسب علمه”، وأضاف: “لكن هو ضرورة لاستعادة الشرعية السابقة للحرية والتغيير من المرحلة الانتقالية الأولى التي كانت فيها الوثيقة الدستورية هي الحاكمة”.

وقال الحلو في تصريح لـ(الصيحة) أمس “بعد إجراءات (25) أكتوبر الماضي انتهت الشراكة بين (العسكر والمدنيين)”، وأضاف “بذلك الوثيقة الدستورية أصبحت غير فاعلة”، وزاد: “الآن المطلوب ما تبقى من المرحلة الانتقالية أن تكون هنالك شرعية دستورية يقوم عليها الحكم الانتقالي”.

الخرطوم- صلاح مختار

صحيفة الصيحة