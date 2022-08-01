والي الخرطوم يأمر بإخلاء تجار ماشية وإزالة رواكيب





نفذت محلية الخرطوم، أمس، حملة إزالة بالطائف شارع عبدالله الطيب شمال شركة سكر كنانة مستخدمة الجرافات في أعمال الإزالة. وقامت الحملة بإزالة (الرواكيب العشوائية والاكشاك) مع طرد أصحاب الماشية من المكان. وأوضحت القوة المنفذة أن القرار صادر من والي ولاية الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، الذي كان حضورا لحظة الإزالة.

وقال تاجر مواشي لـ(الجريدة) إن الإزالة تمت بدون سابق إنذار او اخطار مسبق مع تحذير بعدم العودة مرة أخرى. وقال تجار المواشي إن الطريقة التي تمت بها الإزالة كبدتهم خسائر كبيرة، لعدم وجود مكان بديل لوضع الماشية الى جانب تكاليف الترحيل.

وأشار أصحاب الرواكيب إلى أن ممتلكاتهم تعرضت للتلف الكامل.واوضحوا أن مسؤول الحملة لم يترك لهم فرصة لتوضيح مآلات القرار الفوري .وكشف والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة أن حملة الإزالة تمت بسبب انتشار بعض الظواهر السالبة مثل تعاطي المخدرات، وأن القرار جاء لمحاربة الظاهرة.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة