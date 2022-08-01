أطباء السودان تكشف عن رقم مخيف لحالات دهس جديدة





وفق ما أشارت في التقرير الميداني.

أعلنت لجنة أطباء السودان عن 105 حالة إصابة في مليونية 31 يوليو المنصرم.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صادر، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ من بين الحالات إصابة بطلق ناريّ متناثر (مرجّح أنه سلاح خرطوش)،وحالتا إصابة برصاص مطاطي و(11) حالة دهس و(3) حالات إصابة في العين من بينها إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع، (9) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، و(44) حالة إصابة متفرقة في الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى وجود حالات إصابة متفرّقة في الجسم من بينها حالات إصابة نتيجة الضرب المبرح بالهراوات أدت لحدوث كسور متعددة.

والأحد، تجدّدت الاحتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ”حكم مدني”، ورفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز