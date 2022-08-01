وقفات احتجاجية لتجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي





أعلن المكتب التنفيذي لتجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، تنفيذ وقفات احتجاجية اليوم، واعتمد المكتب التصعيد لعدم وجود خيارات أخرى على حد زعمه، مؤكداً عدم تراجعه لحين تنفيذ مخرجات لجنة (السبعة) كاملة غير منقوصة.

وأكد التجمع في بيان له أمس تنفيذ اضرابات في السابع من اغسطس الحالي في حال عدم صدور منشور الهيكل الراتبي، والذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا.

وجدد التجمع تمسكه بكافة الحقوق الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة وأكد إستثناء العاملين بالمستشفيات الجامعية من الاضراب العام بصورة مؤقتة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة