لجان مقاومة بورتسودان: العمل على وحدة المواثيق مستمر





كشف عضو لجان المقاومة ببورتسودان، عمر طارق، عن تركيزهم منذ مدة في دمج المواثيق. وقال طارق في تصريح لـ”الجريدة”، إننا نولى المواثيق الزمن والاهتمام الأكبر، لذا لم نتمكن من الدعوة لموكب الحادي والثلاثين من يوليو . وأشار طارق إلى تحرك وفود من بورتسودان لمبادرة توحيد المواثيق إلى الخرطوم وكسلا والقضارف، والعمل على المواثيق لا يزال مستمرًا.وقال طارق “نعمل الآن على وضع جدول تصعيد ثوري للأسابيع القادمة لموازنة العمل على المواثيق مع التصعيد الثوري”.

وكانت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم والولايات قد بدأت العمل على مبادرة لتوحيد المواثيق وتنقيحها وجمعها في ميثاق واحد تحت اسم “الميثاق الثوري لتأسيس سُلطة الشعب”.

الخرطوم: مروه الأمين

صحيفة الجريدة