عقار يلتقي فولكر وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد مالك عقار، بمقر اقامته صباح اليوم بالسيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الاممية (يونيتامس) وذلك بمعية ممثلي السلك الدبلوماسي، سفير الأتحاد الأوروبي، وسفير المملكة المتحدة، والقائمة باعمال السفارة الامريكية، وممثلي السفارة السعودية وسفارة الامارات العربية المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية.

واستعرض سيادته التطورات على مسار المبادرة ، عبر الاجتماعات التي تم عقدها مع القوى والاحزاب السياسية المختلفة، وحركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا، بالاضافة الى المكون العسكري بحسب ما نصت عليه المبادرة في هيكلة العملية السياسية، موضحا انه تقدم بمقترح مبدئي لكل هذه المكونات لتوزيع السلطات والصلاحيات بين اجهزة الحكم المختلفة للاتفاق عليها قبل المضي قدما في تكوين الحكومة، وذلك تمهيداً لمرحلة الحوار الوطني الشامل التي يشارك فيها الجميع، ماعدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

واوضح سيادته انه في انتظار الملاحظات المختلفة من مختلف الاطراف لتطوير المبادرة للوصول الي اتفاق وطني حول توزيع المهام وهياكل السلطة الانتقالية.

وطالب سيادته البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن تلعب دورها بشكل موحد وفاعل لتقديم الدعم التقني والقانوني في الصياغة القانونية لهذه المهام وتقريب الشقة بين الأطراف المختلفة.

سونا