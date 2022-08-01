السجل المدني يطالب الأسر باستخراج شهادة الميلاد لأطفالهم





طالبت الإدارة العامة للسجل المدني الأمهات والأسر للاهتمام بتسجيل أطفالهم واستخراج شهادة الميلاد باعتبارها حق أساسي لكل طفل تكفل له تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.

فيما طالبت ممثل الإدارة العامة للسجل المدني المقدم شرطة مها هارون، الأمهات والأسر للاهتمام بتسجيل أطفالهم واستخراج شهادة الميلاد، مشيرة إلى دور القابلة في تسجيل واقعة الولادة من أجل تسهيل عملية إجراءات التسجيل لكل طفل وناشدت مواطني جبل أولياء بالإسراع والتوجه إلى مراكز التسجيل لاستخراج الرقم الوطني لتوفير بياناتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وأضافت مها أن شهادة الميلاد حق أساسي لكل طفل تكفل له تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.

من جهته أكد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم د. صديق فريني، أن وجود الإرادة السياسية من قبل متخذي القرار وتوفيرهم للدعم المالي والسياسي كان له الدور في تنفيذ الأنموذج التطبيقي الثاني للحملة الإعلامية القومية لتسجيل المواليد التي أطلقها المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجل المدني ووزارة التنمية ولاية الخرطوم ولجان التغيير والخدمات من أجل تسجيل الأطفال واستخراج شهادة الميلاد له، ووجه فريني، خلال مخاطبته ختام المرحلة الثانية للأنموذج التطبيقي أمس، بمحلية جبل أولياء في منطقتي مدينة الرشيد ودار السلام مربع (4) القطاع الاجتماعي وديوان الزكاة برعاية ودعم الشرائح الضعيفة، سيما النساء من خلال توفير المشاريع الإنتاجية للأسر إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لمواطني المنطقة لتسهم في عملية التغيير الاجتماعي نحو الأفضل وفق أهداف التنمية المستدامة .

صحيفة الصيحة