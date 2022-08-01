(سائقو الحافلات) يتهمون أفراداً من الشرطة بتحصيل أموال (دون وجه حق)





كشف رئيس نقابة سائقي مواصلات بحري المكلف، صلاح محمد محمود، عن تحصيل أفراد من الشرطة أموالاً من سائقي الحافلات عند شحن أي عربة بموقف مواصلات بحري دون وجه حق، وطالب صلاح بحسب مستندات رسمية تحصلت عليها (الحراك)، بإزالة الفريشين وبائعات الشاي والطعام من مواقف المواصلات، مبرراً ذلك بأنهم يتسببون في إعاقة حركة سير المركبات، كاشفاً عن تحديات كبيرة تواجه عمل النقابة تتمثل في عدم وجود تعاون من إدارة النقل والبترول ببحري، بجانب عدم تفريغ مواقف المواصلات من الباعة والفريشن، مشيراً أن التحديات أعلاه تسببت لهم في كثير من المشاكل مع إدارة شرطة المرور، الأمر الذي قال أجبرهم إلى دفع مبلغ مالي قدره (200) ألف جنيه عبارة عن إيجار الشارع من المرور كموقف للشعبيىة الخرطوم ـ موقف السامراب ـ داردوق ـ الكدور. وأعلن محمود عن تدخل منظمة العون الإنساني في عمل النقابة من خلال استخراجها شهادات تسجيل لبعض اللجان وأعطتها الحق في تحصيل الأموال، من خطوط المواصلات المختلفة بمحلية بحري.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي