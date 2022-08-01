أزمة الشرق: مجلس البجا يدعو إلى ضبط النفس





وفق ما أشار في التعميم الصحفي، يطالب مجلس البجا إلى ضبط النفس.

دعا المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، إلى إيقاف التعامل مع أصحاب الفتنة والشقاق مناديب الخرطوم مستشاري لجنة الشرق تجار الأزمات ومصاصي الدماء.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وحمّل المجلس مناديب الخرطوم والجهات الرسيمة التي فشلت في حلّ المشكلة كامل المسؤولية.

وطالب المجلس جميع الأهل بضبط النفس وتفويت الفرصة على أعداء وأصحاب الفتن والشقاق.

وقال مجلس البجا، إنّه تمّ الجلوس مع الأطراف في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في ميناء هيدوب.

وأضاف”إيمانًا بمبدأ الأخوة وبمهام الإدارة الأهلية ورفضًا للفتن ورتقًا للنيسج الاجتماعي لمجتمعاتنا، وبمبادرة كريمة من قيادات المجلس بقيادة نائب رئيس المجلس إبراهيم أدروب وعمدة البجا حامد أبوزينب، ورجالات الإدارة الاهلية تمّ الجلوس مع الأطراف في الأحداث المؤسفة التي وقعت في ميناء هيدوب، وعقد قلد في اجتماع اليوم للحلّ ونزع فتيل الأزمة ومسبباته بروح الأخاء”.

باج نيوز