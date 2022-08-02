الخرطوم وجوبا تبحثان اتفاقًا جديدًا للنفط





بعث رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان ، رسالة خطية ، لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

وتسلم الرئيس ميارديت، بالقصر الرئاسي بجوبا، الرسالة من الأمين العام لمجلس السيادة بالسودان، الفريق محمد الغالي.

وقال الفريق الغالي في تصريح صحفي، إن لقاءه مع الرئيس ميارديت كان مثمرًا وناجحًا، ركز على تعزيز التعاون بين البلدين ، فضلًا عن الجوانب الفنية المتعلقة بانسياب خام البترول من دولة الجنوب لموانئ التصدير بالسودان.

من ناحيته قال وزير الطاقة والنفط المكلف، محمد عبدالله محمود، عقب لقائه الرئيس سلفاكير وتسليمه الرسالة، إن علاقات البلدين راسخة ومتميزة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين الدولتين في مختلف المجالات وقال دولة الجنوب أوفت بكامل استحقاقاتها المالية الخاصة بتعويضها للاقتصاد السوداني بعد الانفصال.

وأبان الوزير أن اللقاء أكد على ضرورة التعاون فيما يتعلق بزيادة الإنتاج النفطي إلى جانب جلوس الطرفين المتمثلين في وزارتي النفط في البلدين لصياغة اتفاق جديد.

صحيفة السوداني