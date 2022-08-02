مبادرة “نداء أهل السودان” تدعو جميع القوى السياسية للمشاركة





توحيد مبادرتي ” الميرغني” و الجد” و15 أغسطس موعدًا للمائدة المستديرة

دعت مبادرة “نداء أهل السودان للوفاق والتراضي الوطني” التي أطلقها الشيخ الطيب الجد خليفة الشيخ ودبدر، كافة القوى السياسية للانضمام إلى المبادرة دون قيد أو شرط.

ورفض الشيخ هاشم قريب الله في مؤتمر صحفي للمبادرة بالخرطوم الإثنين، الحديث عن نية المبادرة تعيين حكومة أو اختيار رئيس وزراء.

وأضاف:” إذا تحدثنا عن الذي سيحدث نكون قد ألغينا الحوار كلية والمائدة المستديرة هي التي ستحدد ما سيحدث”.

وتابع:” أما بخصوص المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فإن المبادرة لا تتبنى أي مرشح من المرشحين.

وأكد قريب الله أن الحوار المطروح هو لاستكمال الفترة الانتقالية وتحقيق التوافق الوطني.

وبشأن دعوة حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور غير الموقعتين على اتفاق السلام أكد قريب الله وجود لجنة مختصة بالاتصال السياسي وأنها أكملت ثمانية أيام وما تزال في عملية اتصال مع الكافة.

وأشار إلى أن العمل يجري الآن في إطار الترتيبات وأوضح أن المبادرة ستقوم بالإعلان عبر الصحف عن كل القوى التي ستشترك في الحوار.

وقال قريب الله إن الحوار الجاري يشمل التواصل مع المرأة والشباب وتوقع أن يستمر الحوار بعد الفترة الانتقالية لمناقشة العديد من القضايا الأخرى.

من ناحيته كشف الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ إبراهيم الميرغني عن إعلان توحيد مبادرة الميرغني ومبادرة الشيخ الطيب الجد.

والشهر الماضي وقع عدد من القوى السياسية والاجتماعية والدينية على وثيقة المبادرة بمقر خلافة الشيخ الطيب الجد بأم ضوًا بان.

وقال إبراهيم في تدوينة على فيسبوك إن وفد من الحزب التقى الشيخ الطيب الجد وسلمه رسالة من السيد محمد عثمان الميرغني.

وتقترح مبادرة الشيخ الطيب الجد أحد عشر بندًا من بينها إيقاف خطاب الكراهية والعزل والأفكار العدائية التي تهدد السلم المجتمعي ومحاصرته، وإجراء حوار جامع مانع يؤسس لتحقيق وفاق وطني لكل أهل السودان ولا يستثني أحدًا، والتأكيد على قيام وإجراء الانتخابات خلال ثمانية عشر شهرًا وتفويض المجلس السيادي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لتسيير ما تبقى من الفترة الانتقالية إلى جانب رفض المبادرة لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية والالتزام بسيادة السودان واستقلاله .

وحددت المبادرة عددًا من المحاور الأساسية من بينها المحور السياسي لمناقشة قضايا الانتخابات ، والنظام السياسي والشكل الإطاري المؤسس للدستور وشكل الحكم إلى جانب محورين لإجراءات بناء الثقة والقضايا الاقتصادية والمعيشية.

والسبت أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، عن ترحيبه بمبادرة نداء أهل السودان للوفاق والتراضي الوطني.

إلى ذلك قال عضو المبادرة رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي خلال المؤتمر الصحفي، إن الحوار بشأن هذه المبادرة قد بدأ بقاعة الصداقة الآن وأشار إلى حوار واتصالات جارية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الصحفي بين ممثلي المبادرة والقطاعات.

وأوضح مبارك الفاضل أن تحديد يوم 15 أغسطس الجاري سيكون لختام المبادرة بانعقاد ” المائدة المستديرة” وليس البداية.

وأكد المهدي أن المبادئ التي تضمنتها المبادرة متفق عليها .

وأضاف:” الخليفة الطيب الجد قدم رؤية لجمع الشمل على الحد الأدنى الذي يقود لإدارة البلاد والانتخابات”.

صحيفة السوداني