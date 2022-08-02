شاهد بالفيديو.. لأول مرة في تاريخ مواقع التواصل السودانية.. فنان سوداني يقدم وصلة رقص وينال إعجاب وتقدير المتابعين بالإجماع لهذا السبب !!!





لقى مقطع فيديو تم تصويره خلال حفل أحياه الفنان السوداني الشهير محمد بشير إعجاب الآلاف من المتابعين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان الملقب بالدولي وهو يقدم وصلة رقص مع أحد معجبيه من متلازمة داون.

الفنان محمد بشير نجح في تطيب خاطر الشاب حيث رقص معه لمسافات طويلة نال بها استحسان المعجب الذي وضح عليه الاعجاب والسرور.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أكد بعض المتابعين من خلال تعليقاتهم أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فنان سوداني وصلة رقص دون أن يتعرض لانتقادات, بل ونال اعجاب وتقدير جميع المتابعين والسبب الجانب الانساني الجميل في الفنان محمد بشير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين