غرفة الصادر: توقف وشلل تام للصادرات الزراعية





طالبت القومية للمصدرين، بتدخل “عاجل” للسلطات العليا ومتخذي القرار بالبلاد، لحل مشكلة إضراب العاملين بوزارة الزراعة.

وأعلنت الغرفة، عن” توقف وشلل تام” لحركة الصادرات الزراعية بالبلاد، بسبب إضراب العاملين في وزارة الزراعة ( وقاية النباتات)على المستوى الاتحادي والولائي.

وقال نائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين، د. خالد المقبول، في تصريح صحفي محدود، إن المصدرين يواجهون إشكالية حقيقية، بإضراب العاملين في وقاية النباتات في بورتسودان ، لأنها الجهة المناط بها إصدار الشهادات وإكمال إجراءات صحية وفنية للصادرات الزراعية وأيضًا الواردات للسلع والمنتجات الغذائية، موضحًا أن حركة الصادرات الزراعية حاليًا “مشلولة تمامًا ” .

ونوه إلى أن المصدرين يتعرضون لأضرار وخسائر ويدفعون تكاليف مالية عالية لوجود بضائعهم في الانتظار.

صحيفة السوداني