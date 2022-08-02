شاهد بالصور.. بــ(البمبي) الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء وتسحر محبيها ومتابعيها من الجنسين





نشرت الفنانة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة هدى عربي صور من حفل قامت بإحيائه بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الفنانة الشهيرة بنشر صور مشاركتها في الحفل على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليها (بمبي.. بمبي).

وظهرت عربي متألقة كعادتها وخطفت الأضواء بالثوب ذو اللون (البمبي) الأنيق الذي كانت ترتديه, وهو ما فجر ثورة من التعليقات على حسابها وعلى الصفحات التي قامت بتداوله.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن نجمة برنامج أغاني وأغاني خطفت قلوب كل متابعيها ومن الجنسين, حيث تغزل متابعيها من الرجال بأناقتها بينما سحر ثوبها الأنيق معجباتها من الجنس اللطيف اللواتي أشدن بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين