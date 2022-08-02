سفير مصر بالخرطوم يعلن استمرار المنح المجانية للطلاب السودانيين بالأزهر





أقامت المنظمة العالمية لرعاية المرأة بالتعاون مع الأمانة العامة لديوان الزكاة صباح أمس الإثنين، بقاعة ديوان الزكاة الورشة التدريبية للطلاب المنتدبين للدراسة بالأزهر الشريف للدفعتين الثالثة والرابعة، وأكد سفير جمهورية مصر العربية حسام الدين عيسى على عمق ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين وترحيب جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بالطلاب السودانيين الذين تم قبولهم للدراسة الجامعية بالأزهر الشريف من الأسر الفقيرة والمتعففة من مناطق النزاعات، موكداً أن يجدوا كل الحقوق كامل الأهلية بجمهورية مصر العربية، مبشراً بقية الطلاب المنتظرين القبول بالأزهر الشريف بتكملة إجراءات قبولهم خلال الأيام القادمة، واستمرار المنح المجانية للطلاب بالأزهر الشريف خلال الأعوام القادمة.

من جانبه ثمن خالد عثمان داؤود ممثل الأمين العام لديوان الزكاة الدور المتعاظم للمنظمة في حسن اختيار الطلاب من الأسر الفقيرة بمناطق النزاعات القبلية، وأن الديوان يعمل في نفس المجال بالقوافل الدعوية لمناطق النزاعات القبلية في المحور الاجتماعي والتدريب وكفالة الطالب الجامعي، مؤكداً على دعم الزكاة لمثل هذه الدورات التدريبية لرفع قدرات الشباب والطلاب.

صحيفة الحراك السياسي