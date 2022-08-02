قرار مرتقب من النائب العام حول جثث مجهولي الهوية





قال مصدر رفيع بالنيابة العامة، إنَّ “السلطات بصدد إيجاد حلول عاجلة لأزمة تكدس جثث مجهولي الهوية بالمشارح. وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ(الحراك) أن” والي ولاية الخرطوم ومعه مسؤولون، تفقدوا بعض المشارح للنظر عن قرب لهذه المشكلة”.

قال أطباء مسؤولون إن مشارح ولاية الخرطوم تعاني أوضاعاً بيئية سيئة جراء تراكم حوالي 3 آلاف من الجثث، وأشاروا إلى ضرورة مواراتهم في أسرع وقت.

وقال البروفيسور جمال يوسف أحمد لـ(الحراك)، إن “المشرحة تحوي تقريباً 1250 جثة من مجهولي الهوية، إضافة إلى 400 طفل مجهول الهوية، ظلت تتراكم منذ قرار النيابة العامة في سبتمبر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق مفقودي فض الاعتصام التي جرت أحداثها في الثالث من حزيران/ يونيو 2019”.

الخرطوم – محمد الفاتح

صحيفة الحراك السياسي