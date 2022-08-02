بعد رفضه تسليم مُستشفى المُعلِّم.. النيابة تستدعي أحمد ربيع





كشف عضو المكتب التنفيذي للجنة المُعلِّمين السودانيين عمار يوسف، عن استدعاء المدير العام لمدينة المعلم الطبية أحمد ربيع بواسطة النيابة للمثول أمامها اليوم.

وقال يوسف بحسب (الترا سودان) اليوم، إن استدعاء ربيع يأتي في أعقاب رفضه تسليم إدارة المستشفى للمدير المُعيّن بواسطة السلطة الحالية.

وأضاف عمار يوسف، أنّ المؤسسات والأصول تُعد أموالاً خاصةً تابعة للمعلمين ولا علاقة للحكومة بها، وتابع “هذه حقوق ويجب أن تُنتزع وستكون لدينا خطوات تصعيدية أخرى تدريجياً عقب الخطوة القانونية” وتشمل- طبقاً ليوسف- مواكب ووقفات احتجاجية واعتصاماً داخل دُور المعلمين في مدينة المعلم ودار النقابة وصالة المُعلِّم في الأيام المُقبلة.

صحيفة الصيحة