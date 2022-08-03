الواثق البرير: رحبنا بتصريح (حميدتي) ونعتبره خطوة جادة لحل الأزمة





قال الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، إن حديث نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي في لقاءه مع (البي بي سي) فيه مؤشر إيجابي واعتراف بفشل الانقلاب.

وأشار البرير إلى أن حديث حميدتي يحمل اعتذارا للشعب السوداني و كلاماً ايجابياً جداً عن مؤسسات السلطة المدنية مقارنة مع بيان رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، والذي لا يحتوي على هذه المعاني.

ورحب البرير بتصريحات دقلو واضاف: تمثل خطوة ايجابية لايجاد حل للمشكلة السودانية. وقال إن حميدتي بحديثه وضع الكرة أمام المكون المدني والمكون العسكري مشيراً إلى انه على البرهان الخروج للناس ببيان واضح كما خرج حميدتي، وأردف بيان البرهان غير واضح و فيه نوع من المناورة السياسية.

الخرطوم: امتثال سليمان

صحيفة الجريدة