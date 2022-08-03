حملة اعتقالات واسعة تطال أعضاء بلجان مقاومة الخرطوم





شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الثوار بلجان مقاومة الخرطوم، وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن اعتقال الثائر مصعب سانجو بواسطة السلطات الأمنية فجر أمس الثلاثاء، بينما تحدثت مصادر عن اعتقالات أخرى نفذتها السلطات على الثوار في مناطق متفرقة من الخرطوم. وأكد محامو الطوارئ أنه جرى اعتقال الثائرين مايكل ومصعب سانجو كل بمفرده.

وقالت مقاومة الخرطوم، بحسب بيان صادر أمس الثلاثاء، إن عملية اعتقال (سانجو) جرت بعد أدائه لصلاة الفجر عبر عربة بوكس كانت تقف بالقرب من المسجد. وأضافت: ” تم اقتياده لجهة غير معلومة”. وأشارت إلى أن سلطات الانقلاب ما زالت تمارس طغيانها وإفكها في الاعتقالات التعسفية. وأتمت” مصعب مصاب وهو في مرحلة استشفاء، لذلك نحمل السلطات الإنقلابية كامل المسؤولية في حدوث أي مكروه له.. الحرية لكل المعتقلين والخزي والعار لكل المأجورين “.

إلى ذلك حمل محامو الطوارئ السلطات مسئولية سلامة مايكل وسانجو الذي مازال تحت الرعاية الطبية، وأكدوا أن اعتقالهما يندرج تحت جريمتي الاخفاء القسري والحجز غير المشروع ويعرض حياتيهما للخطر. وطالبوا النيابة العامة بإعمال سلطاتها و الكشف عن مكانيهما فورا .

صحيفة الحراك السياسي