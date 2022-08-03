وزير الخارجيّة يعلن تأييد السُّودان مبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جُزءاً منها





أعلن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، عن تأييد السودان مبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من التراب الصيني.

وقال في تصريح صحفي، إن السودان يؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف: يحتفظ السودان منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية، بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة مع بكين، ويتبادل البلدان المنافع والمصالح المشتركة، كما يتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الإقليمية والدولية.

صحيفة السوداني