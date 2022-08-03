جنوب السودان.. ارتفاع العنف الجنسي إلى 218% خلال اشهر





سجّل أحدث تقرير لحقوق الإنسان، صدر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) اليوم “الاربعاء”، زيادة بنسبة 218 في المائة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع – الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، من بين أشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع – خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفاض بنسبة 15% في عدد الضحايا من المدنيين مقارنة مع نفس الوقت العام المنصرم، حيث بلغ العدد 922 ضحية مدنية.

وقال التقرير الذي تلقته (الصيحة) ان الصراع القبلي ظل المصدر الرئيسي للأضرار التي تلحق بالمدنيين، حيث تسبب في 60 في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين “38 % من الخسائر تسببت بها القوات الحكومية والحركة الشعبية في المعارضة، التي تعتمد بشكل متزايد على الميليشيات المتحالفة المنخرطة في الصراع.

صحيفة الصيحة