مجمع الفقه الإسلامي بالسودان يضع رسائل في بريد”الحكومة” بشأن سدّ النهضة





يقول المجمع إنّ هناك مخاطر فرضيات محتملة الحدوث مما يجعل السودان مستهدّفًا في أمنه وحياة شعبه بل في ذات وجوده.

دعا مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الحكومة إلى الشروع والبدء في عمل وقائي لكلّ المهدّدات الضارة المحتملة الناتجة عن بناء سدّ النهضة.

وطالب المجمع حكومة السودان، بالعمل على إلزام إثيوبيا بجبر أيّ ضررٍ يقع على السودان من انهيار السدّ أو بسبب خللٍ فنيّ أو إداري في تشغيله أو طبيعي ، مع توفير ضامن لالتزام إثيوبيا.

وشدّد مجمع الفقه الإسلامي بضرورة العمل على توعية المجتمع السوداني بحجم المخاطر والأضرار التي يجلبها بناء سد النهضة للسودان، والعمل على أنّ يكون مشروع درء المضار من اختصاص الدولة لا يتغير ولا يهمل ولا يتراخى فيه بتغير الحكومات.

باج نيوز