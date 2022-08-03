انتقال قيادة القوات المشتركة السودانية التشادية للجانب السوداني





أكد وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، متانة العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين السودان وتشاد ووصفها بالتاريخية والممتدة، وقال في مؤتمر تقييم القوات المشتركة السودانية التشادية اليوم، أن القوات أكملت عامها الحادي عشر وادت مهامها بنجاح في حفظ الأمن والأستقرار.

ووصف الوزير تجربة القوات المشتركة بالمتفردة وتعد أنموذجا يعبرعن توافق الدول الافريقية ومقدرتها على حل مشاكلها دون تدخلات أخرى،

مثمناً اداء القوات المشتركة والروح المعنوية العالية بين البلدين والدور الفاعل الذي تقوم به حكومتي البلدين والادارة الأهلية في المناطق الحدودية. وأمن وزير الدفاع على تنفيذ توصيات المؤتمر، وأوضح أن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وافريفيا الوسطي يتطلب من البلدين وضع استراتيجة أمنية مشتركة للتعامل مع المستجدات.

من جانبة أكد الفريق ركن داؤد يحي إبراهيم وزير الدفاع التشادي أن القوات المشتركة قامت بمهامها كاملة ووجدت دعم من قادة البلدين لأجل تحقيق السلام وفرض حالة التواصل بين الدولتين.

وقال داؤد إن العلاقات بين تشاد والسودان ظلت ممتازة وحميدة، ووجه القوات المشتركة بضرورة اليقظة والإستمرار في ذات النهج الذي يوفر الحماية على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وعقدت القوات المشتركة السودانية التشادية مؤتمر تقييم الأداء السنوي اليوم بقاعة هيئة الأركان بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وثمن المؤتمر الجهود المبذولة في حفظ الأمن والإستقرار من القوات المشتركة بين تشاد والسودان والتي أنشأت بموجب برتكول أمني بين البلدين في العام 2010، و تم تطويره في العام 2014 .

وناقش الجانبان ورقة علمية عن أبرز عوامل النجاح والمعوقات التي واجهت عمل القوات المشتركة، وأستعرضت فلماً وثائقيا عن الاداء والإنجازات في المناطق الحدودية، ودفع المؤتمر بعدد من التوصيات أبرزها تفعيل البروتكولات الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية، والثقافية بين تشاد والسودان لإسناد البرتكول الأمني، بجانب تفعيل البند الحادي عشر المتعلق بإنشاء المحاكم والنيابات المشتركة بين البلدين للفصل في النزاعات والدعاوى المستعصية، وأمن المؤتمر على نقل قيادة القوات المشتركة من الجانب التشادي للجانب السوداني ضمن دورة جديدة.

وخاطب المؤتمر العميد الركن اسامة محمد سنهوري قائد الجانب السوداني في القوات المشتركة واللواء ركن عثمان بحر محمد اتنو قائد القوات المشتركة التشادية، بجانب والي ولاية وداي ابراهيم إبن عمر محمد صالح ممثل ولايات تشاد الحدودية ووالي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله ابكر.

وكالة سونا