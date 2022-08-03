السعودية تُثمِّن مواقف مولانا محمد عثمان الميرغني





أرسلت قيادة المملكة العربية السعودية، التحايا لمولانا محمد عثمان الميرغني، زعيم الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وثمّنت مواقفه الداعمة للمملكة قيادةً وشعباً.

واستقبل أمين القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، السيد إبراهيم الميرغني، بداره، السفير السعودي بالسوداني علي بن حسن جعفر.

وقال إبراهيم: “شرّفنا بزيارة كريمة معالي السفير علي بن حسن جعفر، في بادرة حملت طابع الإخوة الصادقة، ولخّصت روح التواصل المطلوب والذي ظل يربطنا بنفس القدر من الاهتمام المشترك بقضايا الأهل والبلد والإقليم المضطرب الذي يجمعنا على ضفتي البحر الأحمر”.

وأضاف: “كما حمل سيادته، تحايا قيادة المملكة لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني، وثمن مواقفه الداعمة للمملكة قيادة وشعباً وهو النهج الذي ظل يسم العلاقة التاريخية الراسخة بيننا والتي سنعمل على تطويرها باستمرار”.

صحيفة السوداني