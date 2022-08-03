مركزي التغيير: لا تسوية قادمة





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي عادل خلف الله، عدم وجود أيّ تسوية سياسية، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير لن تقبل بأي اتجاه آخر من دون إنهاء إجراءات 25 اكتوبر تماماً وتأسيس سلطة مدنية.

وقال خلف الله بحسب (الترا سودان) اليوم، إن الحل يكمن في تأسيس سلطة مدنية تفرض سلطتها على جميع مؤسسات الدولة، وكشف عن تأسيس دستوري جديد تعمل عليه قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لوضع أساس لإكمال الفترة الانتقالية في أقل مدة زمنية ممكنة– على حد قوله.

وأضاف “يركز التأسيس الجديد فيما تبقى من الفترة الانتقالية على العمل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة واستئناف عمل لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو”.

صحيفة الصيحة