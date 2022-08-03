تفاصيل زيارة قيادات شرق السودان إلى إريتريا





يغادر غداً الخميس وفد من قيادات الإدارة الأهلية وقوى سياسية بشرق السودان إلى إريتريا براً عن طريق البوابة (13) على الحدود السودانية الإريترية شرق كسلا.

وعلمت (السوداني) أن الدعوة تمت لنحو (75) قيادياً يمثلون كافة مكونات الإقليم. وشملت الدعوة إلى جانب النظار الأجسام النظيرة كمجلس شورى الهدندوة ونظارة الجميلاب والمجلس الأعلى للبجا جناح الهيئة القيادية -منشقون عن الناظر تِرِق – ونظارة البني عامر المتحدة – منشقون عن الناظر دقلل -.

وقال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر محمد الأمين ترق لـ”السوداني”، إن الحكومة الإرتيرية أبلغتهم بمبادرتها لحل قضية الشرق في رمضان الماضي، ثم دعتهم الآن لمُقابلة الرئيس أسياس أفورقي.

وأكد ترق أنّ الدعوة تمّت لكل الإدارة الأهلية والتنظيمات السياسية بشرق السودان، وقال “نحن ذاهبون لنستمع ونأمل أن نتوافق على حل قضية الشرق”، وشدّد تِرق على تمسُّكهم بإنفاذ توصيات ومقررات مؤتمر سنكات بتنفيذ شروط القلد وتخصيص منبر تفاوضي لقضية الشرق.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ(السوداني) أن الزيارة تستغرق خمسة أيام وتشمل الطواف والتعرُّف على بعض المشروعات التنموية المُنجزة بالعون الذاتي في إريتريا، ومن المُقرّر أن يلتقي الوفد السبت الرئيس أسياس أفورقي، ومن المتوقع أن يُغادر الخرطوم الجمعة وفدٌ من الحكومة السودانية للمشاركة في حضور اجتماعات أسمرا.

صحيفة السوداني