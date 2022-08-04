مفوض جهاز الاستثمار: فوائد استثمارات المعاشيين أكثر من الأموال المودعة





لوح المفوض العام للجهاز الاستثماري سيف الدولة سعيد، بايقاف اي تمويل للشركات التابعة للجهاز مالم تقدم خطة متكاملة تعود بالفائدة للجهاز نفسه

واكد في ملتقى الشراكة الإعلامي الثالث بوزارة التنمية الاجتماعية امس، ان فوائد استثمار المعاشيين أكثر من الأموال التي أودعت خلال النصف الأول من العام المنصرم ، لافتا لسعيهم لزيادة المعاش للمعاشيين لترغيبهم في المعاش الاختياري، إضافة لعمل مراكز للتشغيل للمواكبة والاستفادة من الخبرات، إلى جانب تغيير طريقة الاستثمار.

وكشف عن مشاركة عدد 20 شركة… جزء منها مع الجهاز ومنها مشارك وآخر مملوك للجهاز ، وزاد ان الجهاز يستثمر في قطاع الزراعة والتعدين والخدمات الطبية والتجارة، واردف ان الباب مفتوح لأي استثمار .

واعلن سعيد عن إنشاء شركة صغيرة sms خاصة بالمعاشيين للمشاريع الإنتاجية في مجال الزراعة والإنتاج وغيرها ، بالإضافة إلى عدة شراكات في مجال الزراعة ، وقال طلبنا من اتحاد المعاشيين الوقوف على ما يقوم به الجهاز في استثمار أموالهم إلى جانب إتاحة فرص لتدريب العاملين والشباب لجهة انها كانت حكرا على مدراء الإدارات فقط والتعدين والخدمات الطبية ، وأكد بأن الجهاز انقذ الموسم الشتوي السابق من الفشل بشراء سماد اليوريا بمبلغ 17مليون دولار وحتى الآن لم يتم استردادها ، مؤكدا ان الجهاز يحل مشاكل الدولة ، ونفى صلتهم بشركة زبيدة.

وكشف عن وجود مشكلة مع أحد مصانع الأسمنت ، موضحا انه اخذ قرضًا لجهة أن كل الأموال المستفادة تذهب للقرض ولم يدخل دولارًا واحدًا للجهاز طيلة 12عامًا رغم ان دخله مائة مليون دولار سنويًا ، واشار إلى مديونية قدرها 5 ملايين دولار على شركة سكر النيل الأبيض.

وأوضح ان الشركة طلبت زيادة رفع رأس مالها ورفض الجهاز محافظة على أموال المعاشيين ما لم تتم التسوية لجهة ان شركة سكر النيل الابيض اخذت مبلغ 9 ملايين دولار وحاليا سددت منها مبلغ 4 ملايين، وقال بدأنا معها فى رفع رأس مالها ، مشيرا إلى حزمة تحديات تواجه جهاز الاستثمار .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني