(لجان المقاومة) : إعلان (قحت) الدستوري تصحيح للأخطاء





جزم المتحدث باسم لجان المقاومة السودانية، طه عواض، بأن الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير هو تصحيح لأخطاء الماضي التي وقعت فيها (قحت). وقال عواض لـ(الحراك): نحن ما بنقلل من رؤية قوى الحرية والتغيير المطروحة في الإعلان الدستوري، معلناً عن دعمهم للإعلان الدستوري، مشدداً بأن رؤية قوى التغيير لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى وجود العديد من المواثيق والرؤى المطروحة لحل الأزمة، قال إنها تحمل قواسم مشتركة يجب وضعها أمام طاولة لجنة فنية لبلورتها والخروج بميثاق عمل سياسي.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي