تبلغ (174) طناً من الأدوية.. وصول أولى طائرات المساعدات الإنسانية المصرية إلى الخرطوم





وصلت البلاد اليوم الخميس، أولى شحنات المساعدات المصرية التي تبلغ (174) طناً من الأدوية، الأمصال المضادة للجفاف، الأغذية، الأغطية والخيام والتي سيتوالى وصولها على مدى الأسبوعين المقبلين، في إطار فعاليات الجسر الجوي المصري للسودان.

وقال سفير جمهورية مصر بالسودان، حسام عيسى، إن هذه الطائرة هي الأولى من بين 6 طائرات سيتوالى وصولها على مدى الأسبوعين المقبلين، تستهدف مناطق النزاعات في جمهورية السودان الشقيقة.

صحيفة السوداني