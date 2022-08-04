أزمة السودان..”فولكر” عن لقاء”مناوي”: كان جيّدًا





يشير بيرتس إلى أنّ الاجتماع مع مناوي كان جيّدًا وتبادل فيه الآراء بشكلٍ حيويّ.

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن أنّه بحث مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، كيفية الخروج من الأزمة السياسية الحالية.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس.

وقال فولكر، إنّ اجتماعًا جرى مع مناوي، كان جيّدًا، تمّ فيه تبادل حيويّ للآراء المختلفة حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

وتعهّد فولكر، بمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف، من أجلّ تشجيع عودة الانتقال بقيادة مدنية.

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في خطاب متلفز، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز