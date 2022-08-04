(المقاومة) تدعو لـ(3) مليونيات مركزية وإضراب





كشفت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، عن جدول التصعيد الثوري لشهر أغسطس الحالي، ويشمل ثلاث مليونيات مركزية في العاصمة وإضراباً عن العمل.

وأشار بيانٍ لمكتب العمل الميداني لتنسيقيات ولاية الخرطوم، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة.

وحسب البيان من المقرّر أن تخرج المليونيات المركزية في تواريخ 11 و18 و31 أغسطس الجاري، فيما تخرج مليونيات لامركزية في 7 و22 و25 أغسطس الجاري.

ودعا البيان العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفي القطاع المهيكل وخارجه إلى إضرابٍ عن العمل في 24 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن الإضراب هو أقوى أسلحة المقاومة السلمية، ومذكّرًا بنماذج الإضراب التي أدّت إلى الإطاحة بنظام الإنقاذ البائد.

وأشار البيان إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة للمحافظة على مصالح (قلة منهم).

صحيفة الصيحة