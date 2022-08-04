وزير الثروة الحيوانية يناقش مع السفير الإماراتي كيفية إستعادة تصدير الهجن





أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، متانة العلاقات السودانية الإماراتية، وأهمية الشراكات بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وقال الوزير خلال لقائه بمكتبه اليوم سفير الإمارات العربية المتحدة بالسودان حمد محمد الجنيبي إن هناك لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة ستزور الإمارات قريبا لتحديث البروتوكول بخصوص تصدير الثروة الحيوانية وفقاً للإشتراطات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الالتزام بالبرتوكول والإشتراطات الصحية، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لفك حظر وأردات الثروة الحيوانية للإمارات والذي يمثل فتح أسواق جديدة وان الإمارات سوق كبير ومهم.

وقال الوزير إن اللقاء تطرق إلى الخارطة الإستثمارية في مجال انشاء المسالخ وصناعة اللحوم إضافة إلى كيفية استعادة تصدير الهجن، مؤكداً وجود لجنة فنية بخصوص صادر الهجن متمنيا ظهور نتائجها قريباً.

وأكد حافظ تبني الوزارة لسباق الهجن في مضمار الشيخ زايد بشرق النيل بولاية الخرطوم.

من جانبه قال سفير الإمارات بالسودان حمد الجنيبي إن العلاقات بين البلدين مميزة ومازالت وتستمر مشيراً إلى التعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأكد أهمية التواصل على المستويات الوزارية وعبر الزيارات المتبادلة، مؤكداً رغبته في تطوير قطاع الثروة الحيوانية عبر الوزارتين المختصين بالبلدين ودعوة رجال الأعمال الإماراتيين للإستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، مؤكد تذليل اي معوقات في مجال تصدير الثروة الحيوانيه للإمارات.

من ناحيته دعا وكيل الوزارة الدكتور الأمير جعفر سعد للاستثمار في صناعة المنتجات الحيوانية للإستفادة من القيمة المضافة، وإنشاء مزارع رعوية والنقل المبرد الجوي والبري، مؤكداً الإلتزام بالاشتراطات الصحية لتصدير المواشي الحية والمذبوحة، مشيرا الى بعض الشراكات في صناعة اللحوم والدواجن من دول الخليج العربية.

باج نيوز