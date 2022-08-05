أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022م
صحيفة الانتباهة:
توقّعات بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلّحة اليوم.
منع قيادات بالشرق بينهم”ترك” من السفر إلى إريتريا.
التجارة: لم نتلّق خطابًا بإيقاف الاستيراد.
حميدتي وديبي يبحثان الملفات الأمنية وقضايا الحدود.
التعليم: تحديد رسوم المدارس الخاصة بحسب ميزانية المدرسة.
لجنة مشتركة لتوحيد المبادرات ومائدة مستديرة منتصف أغسطس.
توقف الجرعات الكيمائية لأطفال السرطان بالخرطوم
صحيفة النيل الدولية:
– توقف حركة موانئ شرق السودان عقب انسحاب المواصفات والمقاييس
– السلطات تمنع وفد أهلي وسياسي من شرق السودان من دخول اريتريا
– جامعة الخرطوم: معالجة تراكم الدفع عبر التوسع في التعليم الإلكتروني
– الإعلان الدستوري يمنح لجان المقاومة ثلث مقاعد (التشريعي) ويقترح تقليص الوزارات
– وزيرة الاستثمار تعلن عن قيام منطقة حرة بالقضارف
صحيفة الوطن:
– جامعة العلوم والتقانة تُحرز المستوى الأول على مستوى الجامعات الخاصة
صحيفة السوداني:
– حميدتي ومدير المخابرات والاستخبارات في زيارة إلى العاصمة التشادية إنجمينا
– الملفات الأمنية وقضايا الحدود أبرز ما ناقشه الفريق أول حميدتي مع الرئيس التشادي
– السُّلطات السُّودانية تسمح لوفد قيادات الشرق المتجه إلى إريتريا بعبور الحدود، بعد أن تم توقيفهم (5) ساعات في الحدود
– السُّلطات السُّودانية تعيد وفد شرق السودان من داخل الأراضي الإريترية بعد عبورهم للحدود وتناولهم وجبة الغداء في البوابة 13.. والسفير الإريتري يُبدي أسفه
– مباحثات بين وزارتي الخارجية في السودان وروسيا
– مواطنون غاضبون بنيالا يحملون جثمان قتيل لمنزل الوالي
– تبلغ (174) طناً من الأدوية.. وصول أولى طائرات المساعدات الإنسانية المصرية إلى الخرطوم
– شكوى من مواطني غرب الجزيرة بسبب تكرار الحوادث بسبب الطريق
– المحكمة تبرئ 3 من لجان المقاومة
– الغرفة القومية تُوقف الاستيراد وتوجه منسوبيها بعدم دفع الرسوم والضرائب
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– الرئيس التشادي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة
– نائب رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد بعد زيارة إلى تشاد
– مالك عقار يلتقي سفيرة مملكة النرويج لدى السودان
– وزير الداخلية المكلف يتفقد عدد من الإدارات بشرطة شمال كردفان
– حاكم النيل الازرق يصدر قرارات إعفاء وتعيين بالإقليم
– السيسي يلتقي قادة ورموز وزعماء قبائل بالخرطوم
– مسئول الحماية بمعتمدية اللاجئين يتفقد مكاتب وأوضاع اللاجئين بشمال دارفور
– وفد من إقليم النيل الأزرق يقف على أوضاع النازحين بسنار
– مديرعام وزارة الصحه والتنميه بسنار تتراس إجتماع اللجنه الفنيه لإيواءالنازحين
– البنك المركزي يواصل تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي
– الصحة الإتحادية تنظم ورشة حول التعامل مع الإصابات الجماعية
– ختام مخيم العيون بدوكة وأكثر من أربعة ألاف متردد
– (1729) اسرة متضررة بكسلا جراء السيول وكسورات القاش
– حملة لدرء أخطار السيول والفيضانات بنهر النيل
– وزير الصحة الاتحادي يتفقد المؤسسات الصحية بالابيض
– تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات والمتابعة اليومية لطوارئ الخريف بدنقلا
– إنفاذ التغطية التأمينية الشاملة للأسر المتعففة ببحري
– والي نهر النيل يخاطب اعتصام ابناء العبيدية ويشيد بمساهمتهم الاقتصادية
– قافلة مجمع الفقه الإسلامي لتعزيز السلم الاجتماعي تصل الدمازين..
– مدير تنفيذي محلية الدامر يشيد بدور مصنع الشمال للاسمنت
– الثروةالحيوانية تؤكد اهمية تعزيز التعاون مع الإمارات في مجال القطاع
– مدير تنفيذي محلية الدامر يتفقد المستشفى البيطري ومسلخ الدامر الحديث
– منبر سونا يستضيف جمعية حماية المستهلك بالسبت
– النيل الأبيض : ضبط زيوت غير مطابقة للمواصفات بتندلتي
– وصول اولى شحنات المساعدات المصرية للسودان
– زكاة غرب كردفان توزع الوثبة الثانية من قوت الفقراء
– مناقشة مسودة قانون لجان التغيير والخدمات بوداي حلفا
– المنظمة العربية وجنوب كردفان يتفقان لإعداد وثيقة للتنميةالزراعيةبالولاية
– المعهد الأفريقي للسلام ينظم عيادات مجانية للقلب وسرطان الثدي
– أيلولة مستشفى الصائم لطب العيون بمدني للصحة الإتحادية
– جهاز CR من الصحة الإتحادية لمستشفى أبو عشر التخصصي بالحصاحيصا
– دعوة لإبتكار مبادرات جديدة لعودة أندية الجزيرة لموقعها الريادي
– بعثة السودان بتركيا تؤكد جاهزيتها لاستقبال الوفود الرياضية
– بعثة العاب القوى الى تركيا فجر الجمعة
– إجتماع بين إتحاد الكرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان