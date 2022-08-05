



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة:

توقّعات بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلّحة اليوم.

منع قيادات بالشرق بينهم”ترك” من السفر إلى إريتريا.

التجارة: لم نتلّق خطابًا بإيقاف الاستيراد.

حميدتي وديبي يبحثان الملفات الأمنية وقضايا الحدود.

التعليم: تحديد رسوم المدارس الخاصة بحسب ميزانية المدرسة.

لجنة مشتركة لتوحيد المبادرات ومائدة مستديرة منتصف أغسطس.

توقف الجرعات الكيمائية لأطفال السرطان بالخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

– توقف حركة موانئ شرق السودان عقب انسحاب المواصفات والمقاييس

– السلطات تمنع وفد أهلي وسياسي من شرق السودان من دخول اريتريا

– جامعة الخرطوم: معالجة تراكم الدفع عبر التوسع في التعليم الإلكتروني

– الإعلان الدستوري يمنح لجان المقاومة ثلث مقاعد (التشريعي) ويقترح تقليص الوزارات

– وزيرة الاستثمار تعلن عن قيام منطقة حرة بالقضارف

صحيفة الوطن:

– جامعة العلوم والتقانة تُحرز المستوى الأول على مستوى الجامعات الخاصة

صحيفة السوداني:

– حميدتي ومدير المخابرات والاستخبارات في زيارة إلى العاصمة التشادية إنجمينا

– الملفات الأمنية وقضايا الحدود أبرز ما ناقشه الفريق أول حميدتي مع الرئيس التشادي

– السُّلطات السُّودانية تسمح لوفد قيادات الشرق المتجه إلى إريتريا بعبور الحدود، بعد أن تم توقيفهم (5) ساعات في الحدود

– السُّلطات السُّودانية تعيد وفد شرق السودان من داخل الأراضي الإريترية بعد عبورهم للحدود وتناولهم وجبة الغداء في البوابة 13.. والسفير الإريتري يُبدي أسفه

– مباحثات بين وزارتي الخارجية في السودان وروسيا

– مواطنون غاضبون بنيالا يحملون جثمان قتيل لمنزل الوالي

– تبلغ (174) طناً من الأدوية.. وصول أولى طائرات المساعدات الإنسانية المصرية إلى الخرطوم

– شكوى من مواطني غرب الجزيرة بسبب تكرار الحوادث بسبب الطريق

– المحكمة تبرئ 3 من لجان المقاومة

– الغرفة القومية تُوقف الاستيراد وتوجه منسوبيها بعدم دفع الرسوم والضرائب

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– الرئيس التشادي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة

– نائب رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد بعد زيارة إلى تشاد

– مالك عقار يلتقي سفيرة مملكة النرويج لدى السودان

– وزير الداخلية المكلف يتفقد عدد من الإدارات بشرطة شمال كردفان

– حاكم النيل الازرق يصدر قرارات إعفاء وتعيين بالإقليم

– السيسي يلتقي قادة ورموز وزعماء قبائل بالخرطوم

– مسئول الحماية بمعتمدية اللاجئين يتفقد مكاتب وأوضاع اللاجئين بشمال دارفور

– وفد من إقليم النيل الأزرق يقف على أوضاع النازحين بسنار

– مديرعام وزارة الصحه والتنميه بسنار تتراس إجتماع اللجنه الفنيه لإيواءالنازحين

– البنك المركزي يواصل تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي

– الصحة الإتحادية تنظم ورشة حول التعامل مع الإصابات الجماعية

– ختام مخيم العيون بدوكة وأكثر من أربعة ألاف متردد

– (1729) اسرة متضررة بكسلا جراء السيول وكسورات القاش

– حملة لدرء أخطار السيول والفيضانات بنهر النيل

– وزير الصحة الاتحادي يتفقد المؤسسات الصحية بالابيض

– تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات والمتابعة اليومية لطوارئ الخريف بدنقلا

– إنفاذ التغطية التأمينية الشاملة للأسر المتعففة ببحري

– والي نهر النيل يخاطب اعتصام ابناء العبيدية ويشيد بمساهمتهم الاقتصادية

– قافلة مجمع الفقه الإسلامي لتعزيز السلم الاجتماعي تصل الدمازين..

– مدير تنفيذي محلية الدامر يشيد بدور مصنع الشمال للاسمنت

– الثروةالحيوانية تؤكد اهمية تعزيز التعاون مع الإمارات في مجال القطاع

– مدير تنفيذي محلية الدامر يتفقد المستشفى البيطري ومسلخ الدامر الحديث

– منبر سونا يستضيف جمعية حماية المستهلك بالسبت

– النيل الأبيض : ضبط زيوت غير مطابقة للمواصفات بتندلتي

– وصول اولى شحنات المساعدات المصرية للسودان

– زكاة غرب كردفان توزع الوثبة الثانية من قوت الفقراء

– مناقشة مسودة قانون لجان التغيير والخدمات بوداي حلفا

– المنظمة العربية وجنوب كردفان يتفقان لإعداد وثيقة للتنميةالزراعيةبالولاية

– المعهد الأفريقي للسلام ينظم عيادات مجانية للقلب وسرطان الثدي

– أيلولة مستشفى الصائم لطب العيون بمدني للصحة الإتحادية

– جهاز CR من الصحة الإتحادية لمستشفى أبو عشر التخصصي بالحصاحيصا

– دعوة لإبتكار مبادرات جديدة لعودة أندية الجزيرة لموقعها الريادي

– بعثة السودان بتركيا تؤكد جاهزيتها لاستقبال الوفود الرياضية

– بعثة العاب القوى الى تركيا فجر الجمعة

– إجتماع بين إتحاد الكرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان